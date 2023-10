Calcio: Garcia, ‘ho creato un consiglio dei saggi con i leader della squadra’

StrettoWeb

Napoli, 2 ott. – (Adnkronos) – “Io parlo sempre con i miei giocatori, ho creato anche un consiglio dei saggi con i leader della squadra. In tutti i club spesso l’allenatore chiama i giocatori per parlare di qualcosa. Quando ci sono cose di cui parlare se ne parla”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League con il Real Madrid. “Faccio il mio lavoro in ogni situazione -prosegue Garcia-. Per noi non c’era niente di catastrofico, abbiamo ritrovato giocatori di livello in condizione, penso a Kvara, che forzava per trovare il gol, ora invece fa grandi cose e ha ritrovato la fiducia. In campionato ci siamo ripresi, ora dobbiamo fare ancora tanto visto che due squadre sono davanti a noi di 4 punti”.