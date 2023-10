Calcio: Garcia, ‘contro il Real serviranno cuore e cervello’

StrettoWeb

Napoli, 2 ott. – (Adnkronos) – “Avremo cuore, questo è sicuro ma ci vuole anche la testa perché ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi o a spingere o a impedire al Real Madrid di mostrare in campo le sue qualità. Servono sempre queste due cose, il cuore e il cervello ce li avremo”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. “Questa Champions League è la competizione più bella per cui per allenatori e giocatori è sempre un momento speciale -sottolinea Garcia-. La musichetta della Champions in campo basta a darti una carica importante e a capire cosa stai giocando. Il Napoli deve giocare la Champions ogni anno. Siamo primi nel girone insieme al Real Madrid, ma è il campionato a portarti a giocare la Champions League ogni anno. Nell’ultimo turno siamo tornati nei primi quattro e ora possiamo concentrarci totalmente su questa grande partita, contro una squadra dal palmares unico, che ha vinto cinque Champions League negli ultimi dieci anni. E hanno almeno una decina di giocatori dell’ultima finale contro il Liverpool. Ma noi abbiamo voglia di andare in campo e fare bene”.