Calcio: Fusi, ‘il Toro è capace di tutto in un derby e Zapata è la bestia nera della Juve’**

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – “Il Toro è una squadra capace di tutto a maggior ragione in un derby e in attacco ha Zapata che è storicamente la bestia nera della Juve avendogli fatto gol in più di un’occasione. So che i granata non vincono un derby in casa della Juve da quasi trent’anni ma le statistiche sono fatte per essere aggiornate”. Così all’Adnkronos l’ex giocatore di Torino e Juventus, Luca Fusi, alla vigilia del derby della Mole. “Siamo in un momento della stagione dove le partite non sono ancora decisive e le squadre giocheranno libere -sottolinea Fusi-. Mi aspetto grande equilibrio in campo e tanti duelli individuali. Le assenze di Chiesa e Vlahovic fanno scendere di molto il tasso tecnico dei bianconeri e questo potrebbe essere un fattore determinante”.