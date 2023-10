Calcio femminile, esordio coi fiocchi per la JSL Women: vittoria per 5-0 contro la Vigor Montelepre

StrettoWeb

Esordio positivo per la JSL Women che ha battuto per 5-0, sul sintetico del comunale di Brolo, la Vigor Montelepre nella giornata d’apertura del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Le ragazze allenate da Marco Palmeri sbloccano subito il punteggio con una perfida conclusione di Maria Rita Bertè dalla sinistra, ma poi non riescono a finalizzare numerose occasioni, colpendo anche una traversa ed un palo prima del raddoppio siglato da Francesca Amante. Nella ripresa, impinguano il bottino le reti di Bertè, Federica Pizzino e Karima Nigito. Da segnalare, il debutto assoluto nella squadra maggiore di Francesca Di Leo (classe 2009). “Abbiamo giocato una buona gara, facendo girare il pallone – ha commentato Amante al termine del match – siamo andate tante volte al tiro, alcuni sono riusciti, mentre in altri abbiamo peccato di mira, però è importante aver fatto subito risultato, il resto conta poco. Sono felice per il gol, che avevo cercato già contro la Ssd Unime e mi era stato negato dalla traversa”.

Una discreta prestazione non è bastata, invece, alla JSL Girls per evitare la sconfitta (6-2) in casa della SSD Unime. Per le giovani guidate in panchina da Alessio Giuffrè a bersaglio due volte Bertè, protagonista, quindi, del weekend con un poker di centri.

Domani (mercoledì 1 novembre con inizio alle ore 15.30) è in programma JSL Women-Giovanile Rocca, terza sfida del triangolare di Coppa Italia, che ha già promosso la compagine neroverde al turno successivo. “Ci attende una bella sfida contro avversarie valide ed esperte – presenta, così, l’incontro il portiere Sonia Scaffidi – Le affronteremo due volte nel giro di pochi giorni e ciò rappresenta uno stimolo in più. L’impegno di Coppa ci servirà anche per conoscere meglio la Giovanile Rocca, anche se preferiamo sempre focalizzarci su di noi e sul lavoro che sviluppiamo nel corso degli allenamenti settimanali”.

Risultati. Girone A: Marsala-Giovanile Rocca 0-0; Jsl Women-Vigor Montelepre 5-0; Sport Palermo-Palermo 0-13. Girone B: Scicli-Alpha Sport San Gregorio 3-0; Ssd Unime-Jsl Girls 6-2; Vittoria Fc-Siracusa 1-4.