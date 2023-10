StrettoWeb

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – La Roma batte 4-0 il Servette in un match del gruppo G di Europa League disputato allo stadio Olimpico. Per i giallorossi a segno Lukaku al 21′, Belotti autore di una doppietta al 46′ e al 59′ e Pellegrini al 52′. La Roma guida il girone a punteggio pieno con 6 punti insieme allo Slavia Praga che nell’altro match di giornata supera 6-0 lo Sheriff Tiraspol, che così come il Servette è ancora a quota zero.