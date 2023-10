Calcio, Eccellenza: la ReggioRavagnese si sposta al campo Longhi Bovetto (per ora)

StrettoWeb

“La Società A.S.D. ReggioRavagnese 1960 comunica che, a partire già da domenica prossima, disputerà le gare del campionato di Eccellenza presso lo stadio di Longhi Bovetto, con l’impegno societario di poter rientrare nella Cittadella dello Sport di Ravagnese il prima possibile. Certi che i veri tifosi ci seguiranno anche al Longhi Bovetto, appuntamento a domenica 29 ottobre ore 14.30″. Così in una nota il club reggino comunica il ritorno, quantomeno momentaneamente, al Longhi Bovetto di Croce Valanidi, teatro delle sfide della ReggioMediterranea per anni.

Una soluzione temporanea, appunto, in attesa che si risolva la questione terreno di gioco. Secondo quanto verificato, infatti, al momento non è possibile ripristinare il manto erboso a causa delle numerose attività presenti e impossibili da sospendere. Una soluzione, però non immediata, potrebbe essere il sintetico, su cui si attendono novità per il prossimo anno, ma non dipende soltanto dal ReggioRavagnese. Intanto, il sodalizio reggino si sposta al Longhi Bovetto, qualche chilometri più a nord, a partire dal match interno di domenica contro la Palmese.