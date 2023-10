Calcio: De Laurentiis, ‘Conte un pettegolezzo per demolire Garcia’

StrettoWeb

Napoli, 19 ott. – (Adnkronos) – “Antonio Conte? Non voglio domande al riguardo, sarebbe un’azione di disturbo. Ho fatto con lui una vacanza anni fa alle Maldive, c’era anche la sua famiglia, e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reja… il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando con i giornalisti nel centro sportivo azzurro di Castelvolturno.

“Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto -aggiunge De Laurentiis-. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c’è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità ma da qui a dire di cambiare l’allenatore… Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti”.