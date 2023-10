Calcio da Tavolo, il Messina Table Soccer chiude l’andata di Serie B al 7° posto

StrettoWeb

Dopo una due-giorni impegnativa il Messina Table Soccer conclude le undici gare del girone di andata di Serie B al settimo posto in classifica. Al PalaSpeca di San Benedetto del Tronto, sede federale FISCT, i giallorossi hanno ben figurato in un torneo che mancava, in casa peloritana, da quattro anni. Al ritorno il Messina dovrà ripetere, se non migliorare ancora, le già buone prestazioni dello scorso weekend, per raggiungere la permanenza in cadetteria.

La competizione comincia con una sconfitta per 2-0 contro la Stella Artois Milano, neo-retrocessa dalla A. Nel secondo turno altro 0-2 stavolta contro Casale; non basta nel secondo tempo la rimonta, sul proprio campo, di Alessandro Natoli. Alla terza giornata arriva una sofferta vittoria per 3-1 contro Anacapri, mentre nel turno successivo Master Sanremo ha la meglio sui giallorossi per 2-1, dopo una gara in bilico fino alla fine contro un’altra squadra appena retrocessa dalla serie A. Alla quinta giornata Riccardo Natoli salva i suoi rimontando nella ripresa da 0-1 a 2-1 nel proprio campo, chiudendo quindi in parità per 1-1 generale la gara contro Brescia, in un vero e proprio scontro salvezza. Nell’ultima gara disputata il sabato, ottimo pari per 2-2 nel derby contro il Catania, grazie alle grandi vittorie di Armando Giuffrè (2-0 su Longo) e Rosario Ifrigerio (4-1 su Guzzetta).

La domenica mattina subito un avversario ostico, i livornesi del Labronico, fermati sull’1-1 alla fine dei 30 minuti di gioco, dopo essere stati in vantaggio nella prima frazione. All’ottava giornata arriva però la sconfitta per 2-1 contro la capolista SPQR Roma, con Riccardo Natoli che non riesce a superare Emanuele Lo Cascio, per il punto che avrebbe significato il pari. Torna la vittoria contro Tigers Lab Bologna, sconfitti per 3-0, ma anche la sorpresa Sombrero San Miniato ha la meglio sulla squadra siciliana, sconfitta per 3-1 al penultimo turno. All’ultima giornata però il Messina si rialza, battendo per 3-1 il fanalino di coda Aosta e assestandosi al settimo posto in classifica con 12 punti, appaiato al Catania, che ha però una peggiore differenza incontri totali rispetto ai peloritani. Il girone di ritorno è previsto in primavera, nel weekend del 13 e 14 aprile, con la squadra ormai consapevole della difficoltà del torneo, ma che cercherà di mantenere la categoria conquistata con sacrificio appena un anno fa.