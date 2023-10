Calcio: Cannavaro, ?Arabia Saudita? Durerà più a lungo rispetto alla Cina?

StrettoWeb

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – ?Arabia Saudita? Questi Paesi dipendono molto da quello che il Governo decide. Quello cinese nel 2015 decise di ospitare stranieri e lanciare il calcio, il covid ha rallentato molto. In Arabia Saudita è diverso, ha sempre volontà di organizzare i mondiali, si parla del 2038 o dopo, è il Governo che è proprietario di 4 società, ma è tutta la lega che viene sovvenzionata dal governo. Lì i soldi non mancano e sarà un progetto molto più lungo di quello cinese?. Lo ha detto l?ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro, durante il Laboratorio Academic Gym ?Il Giurista entra in campo? con Guglielmo Stendardo alla Luiss.

?Quello che sbagliano? Come in Arabia investono soprattutto su giocatori a fine carriera, che possono darti notorietà ma c?è anche chi va li a prendersi la pensione. Magari in futuro cambieranno, hanno acquistato qualche giovane promessa. Se inizieranno a fare quello, cambierà un po? la musica. La passione c?è, il calcio asiatico sta crescendo molto, è finito il concetto che il calcio importante è solo in Europa, anche in Mls hanno un potenziale come la Premier?, ha aggiunto Cannavaro.