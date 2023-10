Calcio: Ancelotti, ‘non c’era rigore per Napoli e assurdo parlare di autogol di Meret’

StrettoWeb

Napoli, 3 ott. (Adnkronos) – “E’ stata una gara difficile, combattuta dall’inizio alla fine. Il primo gol potevamo evitarlo, ma successivamente abbiamo iniziato a giocare bene. Poi nel momento migliore abbiamo incassato un rigore molto dubbio, ma alla fine abbiamo vinto. Se ho parlato con l’arbitro Turpin a fine partita?Gli ho detto che non è rigore, è vero che la mano era un po’ coperta ma stava scivolando e generalmente questi rigori non si fischiano”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti a Sky dopo il successo 3-2 al Maradona sul Napoli.

“Gara decisa da un grandissimo tiro di Valverde? Ha fatto un tiro incredibile, mi sembra assurdo dire che quello è autogol di Meret. E’ un grandissimo centrocampista che ha tra le varie qualità anche questo tiro formidabile: quanti gol farà non lo so e non è così importante. Cosa stupisce di più di Bellingham? Ciò che stupisce di Bellingham è che ha 20 anni, mostra straordinarie qualità ma ha soli 20 anni. Sta dimostrando tutto il talento che ha, ciò che sorprende è la personalità. Rudiger sempre attaccato a Osimhen? Volevamo stare due contro uno con lui, i centrali hanno fatto molto bene e non gli hanno dato spazi alle spalle. Contro Osimhen è difficile non soffrire, soprattutto sui palloni aerei, ma siamo stati bravi”, ha concluso Ancelotti.