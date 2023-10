Calcio a 5, vittoria col brivido per la Futura Under 19

StrettoWeb

Nuovo successo per la Polisportiva Futura, che rimane imbattuta sulla vetta della classifica giovanile. Successo in trasferta in casa del Casali del Manco, in provincia di Cosenza, nel campionato Under 19 Gara dura con i ragazzi di Mister De Stefano che hanno faticato tantissimo per battere i locali.

Vittoria con il brivido per i giallo-blu che vincono con il risultato di 5-4, dopo il 2-2 nel primo tempo, grazie ad un gol scaturito proprio ad una manciata di secondi dal termine. Alessandro Squillaci, la doppietta di Antonio Mallamaci, il gol di Natale Laurendi, tra i marcatori, prima del gol decisivo di Gabriele Squillaci che ha deciso l’appassionante sfida.