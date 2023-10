Calcio a 5, sconfitta esterna contro Taranto per l’Ecosistem Lamezia

StrettoWeb

Ritorna con un sconfitta l’Ecosistem Lamezia Soccer dalla insidiosa trasferta di Taranto, valida per la 2ª giornata del campionato nazionale di Futsal Serie A2 maschile, gir. D. Nel match del PalaMazzola gli Orange hanno messo in campo una buona prestazione, non sufficiente però ad avere la meglio sui padroni di casa. I rossoblu tarantini, come da pronostico, si confermano formazione temibile, ancor di più tra le mura amiche dove vantano una lunga striscia di imbattibilità. Gli ionici al PalaMazzola hanno battuto 4-0 le Pantere Orange.

Da questa sconfitta l’Ecosistem dovrà ripartire consapevole di dover lavorare con maggiore attenzione su alcune situazioni di gioco e di dover perfezionare movimenti e tempi dei vari reparti. Gli uomini di Mister Carrozza dovranno velocemente ricaricare le batterie in vista delle sfide di Coppa Divisione, martedì in trasferta ad Acireale, e sabato in Campionato al PalaSparti contro Molfetta.