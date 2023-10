Calcio a 5, premiata la Futura: consegnata la Coppa della vittoria dello scorso anno

StrettoWeb

Al PalaTedeschi di Benevento, momento significativo pre-gara per la Polisportiva Futura. Il sodalizio giallo-blu ha ricevuto dalle mani del Consigliere della Divisione Calcio a 5, Stefano Salviati, la Coppa celebrativa della stagione 2022-23, culminata con il trionfo e la promozione in A2 Elite. A ricevere la Coppa, il patron Nino Mallamaci, il Presidente Pasquale Cogliandro ed il Capitano Jean Carlos Cividini, quest’ultimo protagonista basilare per il salto di categoria ed oggi, perno basilare del team di Coach Fiorenza.

La Futura ritornerà al lavoro immediatamente per preparare il match di venerdì, programmato per le ore 19.30 al Palattinà di Lazzaro contro Futsal Giovinazzo. Nel frattempo, oggi, alle ore 15, si gioca nell’impianto di Sant’Andrea dello Jonio, per giocare contro la Blinking: inizia il campionato Under 19 dei colori giallo-blu. Martedì, invece, tempo di sfida più che avvincente in Coppa della Divisione Under 23 a Lamezia Terme.