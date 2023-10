Calcio a 5, la Meta Catania porta a casa un punto d’oro contro la Came Treviso

StrettoWeb

La Meta Catania non muore mai e riesce con orgoglio, determinazione e cuore a riacciuffare una gara che sembrava ormai persa. Una garata in un campo difficile, complicato quello della Came e per di più con il solito Vieira ad aprire le marcature e abile a battere Timm. La Meta Catania con pazienza ha provato a fare il suo gioco, sfiorando anche più volte il pareggio con sfortuna e mancanza di precisione nelle conclusioni della squadra di Juanra.

Nella ripresa gara sempre aperta, con un buon ritmo, ma con la Came che con l’ex di turno Suton riuscì perfino a raddoppiare vanificando il pressante ai fianchi della Meta Catania. Timm si esaltava e nel momento migliore della Came riusciva a tenere a galla i rossazzurri con due interventi degni di nota. Gli etnei però riprendevano a macinare gioco e soprattutto serravano i ranghi e grazie anche ai suoi giocatori di maggior spessore e grazie alla forza del gruppo riuscivano a guadagnare metro su metro. La mossa di coach Juanra di mettere il power play a otto dalla fine portava i suoi frutti: prima palle gol clamorose con la fortuna che girava le spalle alla Meta Catania sulle conclusioni di Pulvirenti, Carmelo Musumeci e Bocao, poi l’assalto finale. Turmena il più atteso di queste giornate finalmente gonfiava la rete e riapriva i giochi e dopo pochi secondi ancora Turmena veniva atterrato in area dopo una bella giocata di Salamone per il classico rigore. Ancora Turmena piede caldo non sbagliava e piazzava la rete del 2-2 che chiudeva la gara. Un pareggio importante ma soprattutto un’alttra prova di grande carattere e maturità della squadra di coach Juanra che continua a muovere la classifica salendo a 8 punti ma soprattutto continua la sua serie utile di imbattibilità. Di seguito il tabellino.

CAME TREVISO-META CATANIA 2-2 (1-0 pt)

CAME TREVISO: Pietrangelo, Turk, Suton, Vieira, Sacon , Ditano, Botosso, Del Gaudio, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni. Tutto . Rocha

META CATANIA: Timm, G. Musumeci, Bocao, Turmena, C. Musumeci , Manservigi, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, Anderson. Tutto. Juanra

MARCATORI: 2’45” pt Vieira (C), 4’09” st Suton (C), 16’16” Turmena (M), 18’32” Turmena (M)

AMMONITI: Dian Luka (M), Del Gaudio (C), Suton (C)

ARBITRI: Fabrizio Andolfo (Ercolano), Luca Di Battista (Avezzano), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Simone Zanfino (Agropoli)