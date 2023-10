Calcio a 5 femminile, la T&T Royal Lamezia perde 4-2 all’esordio assoluto in Serie A al Palasparti

StrettoWeb

La T&T Royal Lamezia perde per 4-2 il match contro Lazio nella prima di campionato. Le biancoverdi lottano ma tre pali e un gol non dato portano alla sconfitta con le capitoline. Parte bene la Royal, all’esordio assoluto in Serie A al Palasparti, dopo pochi secondi infatti è Jokisalo lanciata splendidamente sulla destra a battere il portiere avversario. La gioia dura pochi minuti, è infatti Taina Santos a riportare il risultato in parità approfittando di un disimpegno sbagliato. La giocatrice laziale trova subito dopo la rete del 2-1 con un bel colpo di testa su cross dalla destra.

La Royal è sorpresa. La squadra di Iamunno, costretta a fare a meno ancora una volta di Getullio, prova a reagire, ma la dea bendata le si rivolta contro. Colucci, entrata nonostante le precarie condizioni, salta il portiere ma prende il palo. Entrambe le squadre si sfidano a viso aperto, le lametine osano di più e vengono trafitte da Pascual. Si va al riposo sul risultato di 3-1 per la Lazio.

Rientra molto determinata la Royal alla ricerca del gol che possa riaccendere le speranze. La squadra biancoverde dopo numerosi assalti viene premiata grazie ancora a Jokisalo che è lesta a battere Luzi. Il gol anima ulteriormente le lametine che si catapultano in avanti. E’ Colucci a trovare la rete del pareggio su errore di un’avversaria, il pivot biancoverde si invola verso la porta e lascia partire un sinistro che tocca la traversa e cade abbondantemente oltre la linea.

Non sono però dello stesso avviso gli arbitri che nonostante le vibranti proteste lasciano proseguire. Il mancato gol smorza l’entusiasmo della Royal che a testa bassa prova ad attaccare. Gioca con il quinto in movimento ma la Lazio si difende bene. In uno dei tanti attacchi la palla arriva a Matijević che dalla lunga distanza centra la porta sguarnita. 4-2 per la Lazio, un risultato forse troppo pesante per le lametine che avrebbero meritato almeno un punto. Da salvare la prestazione della Royal che può guardare alla partita di domenica prossima a Verona con più fiducia.