Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia batte la Polisportiva Futura in Coppa Divisione

Le Pantere Orange si aggiudicano ai calci di rigore la sfida interna in Coppa Divisione contro la Polisportiva Futura, conquistando la qualificazione al prossimo turno. Un partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Una partita che nel risultato ha avuto un andamento equilibrato per tutta la sua durata, nonostante le Pantere lametine abbiano dimostrato una superiorità evidente nella costruzione del gioco. A decidere le sorti dell’incontro sono i gol Orange di Sperlì e Gagliardi nel primo tempo. Nella ripresa a firmano il proprio nome sul tabellino: Gigliotti e Gagliardi.

I tempi regolamentari si chiudono sul risultato di 4-4. Il passaggio del turno si decide dal dischetto del rigore. Nessuna delle Pantere Orange sbaglia dal dischetto; segnano: Mantuano, Savio, Giampà, Gigliotti, Gagliardi, Sperlì, Bassarelli, Mazza, Mendola. Decisiva per il passaggio del turno la parata finale di Pulerà. Prossima sfida di Coppa Divisione, per i Sedicesimi di Finale, martedì 24 ottobre in Sicilia contro la Drago Acireale C5.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – POLISPORTIVA FUTURA 13-12 dcr (4-4 T.R.)

LAMEZIA: Pulerà, Dara, Bassarelli,Gaetano, Gagliardi, Giampà, Gigliotti, Mantuano, Mazza, Mendola, Savio, Sperlì. Allenatore: Sebastiano Carrozza.

POLISPORTIVA: Iennarella, Mallamaci, Laurendi, Pansera, Pascone, Azzara, Squillaci, Caserta, Gattuso, Labate, Falcone, Gatto. Allenatore: De Stefano.

Marcatori: Laurendi (P), Sperlì (L), Gagliardi(L), Mallamaci (P). Gigliotti (L), Laurendi (L), Gagliardi (L), Gatto (P).