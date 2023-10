Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia batte il Pirossigeno Cosenza per 6-0 in Coppa Divisione

StrettoWeb

Una vittoria netta, perentoria e mai messa in discussione, quella maturata ieri nella sfida del PalaSparti di Lamezia Terme tra Ecosistem Lamezia e Pirossigeno Cosenza. 6-0 il risultato finale per i padroni di casa, il che consente ai ragazzi di mister Carrozza di vincere il girone di Coppa Divisione e approdare al turno successivo. Un’ottima prestazione corale, attenta in fase difensiva e cinica e determinata al momento dell’attacco, ha permesso ai lametini di avere la meglio su una Pirossigeno apparsa comunque ordinata e ben messa in campo.

Capitan Mantuano e compagni hanno saputo ben gestire le varie fasi del match, chiudendo avanti già all’intervallo con il parziale di 2-0, grazie alla doppietta di Gagliardi. Il giovane pivot lametino è l’autentico mattatore della partita: dopo la doppietta del primo tempo, il 18 Orange trova altri due gol nella ripresa, per una incredibile quaterna personale! Ad accrescere ulteriormente il risultato sono i gol di Gigliotti ─ con un pregevole colpo di tacco ─ e Giampà, che suggellano il 6-0 finale nel segno del fattore G. Lamezia che dunque, avendo battuto Soverato e Cosenza, termina a punteggio pieno il proprio raggruppamento e passa al turno successivo di Coppa Divisione, nel quale i ragazzi del presidente Manfredi affronteranno la Polisportiva Futura.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – PIROSSIGENO COSENZA 6-0

LAMEZIA: Pulerà, Bassarelli, Dara, Gaetano, Gagliardi, Giampà, Gigliotti, Mantuano, Mazza, Mendola, Savio, Sperlì. Allenatore: Sebastiano Carrozza

COSENZA: Marano, Reda, Toscano, Soliberto, Cambareri, Dentini, Grande, Abbruzzino, Scigliano, Bilotto, Rota, Praticò. Allenatore: Giuseppe Alfarano.

Marcatori: 2’06” e 5’32” Gagliardi. 0’34” e 13’10’’ st Gagliardi, 9’28’’st Gigliotti, 11’24’’st Giampà.