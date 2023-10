Calci e pugni in testa alla compagna, divieto di avvicinamento per un uomo di Cosenza

StrettoWeb

Una brutta vicenda ormai all’ordine del giorno in tutto il territorio italiano: l’ennesimo caso di maltrattamenti perpetrato adi danni di una donna da parte dell’ex compagno. La triste vicenda è accaduta a Cosenza: a seguito dell’ennesima discussione, il fidanzato ha colpito violentemente la donna con calci e pugni. Nello specifico, la donna è stata presa a calci allo stomaco e a pugni in testa, tanto da procurarle un trauma cranico.

Sul posto è intervenuta una volante della Questura di Cosenza a seguito di segnalazione: la vittima è stata ritrovata nell’appartamento della coppia a terra, coperta di lividi e che piangeva. Una situazione disperata che andava avanti da troppo tempo e che è esplosa fino a procurarle del male fisico.

La donna è stata quindi trasportata al 118 cittadino dove ha appunto ricevuto la diagnosi di trauma cranico giudicata guaribile in 15 giorni. Dopo le cure del caso, si è recata quindi in questura e ha denunciato i soprusi. Tale azione ha portato all’allontanamento immediato dell’ex violento con divieto di avvicinamento alla parte offesa: l’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.