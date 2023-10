Calabria, tentano di rubare cavi in rame in un centro confiscato alla mafia

StrettoWeb

Isola di Capo Rizzuto scenario di un tentativo di furto: due soggetti, di 56 e 57 anni residenti nella cittadina, hanno provato a recuperare dei cavi in rame nel Centro Polisportivo “Alere Flammam“, stabilimento sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata. I due uomini hanno sfondato le pareti della struttura e divelto alcuni cavi in modo da poter sottrarre il materiale prezioso. Durante il tentativo di furto, i soggetti sono stati colti in flagrante dai Carabinieri di Isola e si sono dati alla fuga: un tentativo di evasione durato però davvero pochi minuti. I militari hanno infatti acciuffato i ladri arrestandoli. Sequestrati inoltre, gli attrezzi utilizzati per rubare il rame.