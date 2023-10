Calabria Straordinaria: la bellezza delle Valli Cupe al TTG Travel Experience di Rimini

StrettoWeb

Anche quest’anno la Riserva naturale regionale “Valli Cupe” parteciperà al TTG Travel Experience di Rimini. Dall’11 al 13 di ottobre la Riserva sarà presente nello stand “Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Il TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. All’interno dello stand della Regione Calabria, Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, quale ente gestore, insieme ad Andrea Sabato, guida escursionistica certificata Aigae, saranno presenti all’interno dello stand.

I due illustreranno il suggestivo patrimonio paesaggistico di una delle aree protette più belle ed importanti della Calabria che, attraverso la gestione di Legambiente, intende promuovere un turismo naturalistico lento e sostenibile improntato ad un corretto rapporto tra l’uomo e la natura. Già lo scorso anno, la Riserva è stata tra le protagoniste del workshop del TTG sul tema “Viaggio nelle riserve naturali italiane. A piedi o in bicicletta per riconnettersi con l’Ambiente”.