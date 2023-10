La Calabria al rally di Francia in Fiat 500: il pilota Fabio Rimedio porta Trebisacce sulle piste internazionali

StrettoWeb

Dopo il 70esimo Campionato italiano di Rally Sanremo, il nome dell’Antico Borgo Marinaro correrà sulle prestigiose piste di un altro evento sportivo prestigioso. Con il pilota e campione Fabio Rimedio, Trebisacce sarà promossa alla 23esima edizione del Tour de Corse, manifestazione che raccoglie ogni anno scuderie e partecipanti da tutta Europa. “Non possiamo che essere riconoscenti con il nostro concittadino – sottolinea il Sindaco Alex Aurelio – per questo legame forte e appassionato con la terra che gli ha dato i natali e che in lui non può che riscoprire un ambasciatore efficace nel mondo”.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per augurare, insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone e al delegato allo sport Leonardo La Polla, a nome dell’intera comunità e del territorio, ogni successo per questa nuova ed importante sfida su strada. A bordo della Fiat 500 ABARTH 595 Fabio Rimedio, nato e vissuto a Trebisacce fino all’età di 22 anni e poi trasferitosi ad Imperia, gareggerà insieme a Roberto Bernardi nella Categoria Legenda portando il nome di Trebisacce fino in Francia.

Con migliaia di candidati, ma solo 450 macchine ammesse a partecipare, il Tour si terrà dal 7 al 14 ottobre. Con partenza da Porto Vecchio, borgo portuale e terza città della Corsica, il Tour conterà diverse gare e toccherà diverse destinazioni, da Lucciana a Calvi, passando da Propriano, misurando a suon di km la bravura e la velocità degli equipaggi.

I LOVE TREBISACCE, il banner che Rimedio porta impresso in bella vista non solo sulla macchina ma anche sulla sua personale tuta da pilota, dopo l’esperienza in Corsica lo accompagnerà anche nel prossimo Rally Ronde Valli Imperiesi, competizione giunta alla 12esima edizione che si terrà a novembre ad Imperia.