Calabria, oltre 120 piante di marijuana e droga occultata in una grotta: in manette un 61enne

L’arma dei Carabinieri di Cittadella del Capo porta brillantemente a termine una maxi operazione: appostati sin dalle prime luci dell’alba di questa mattina in una zona impervia di Bonifati, in provincia di Cosenza, hanno colto in flagrante e arrestato un 61enne coltivatore di marijuana. Nascosta tra la fitta vegetazione infatti, è stata rinvenuta una piantagione di canapa indiana di circa 1000 mq con oltre 130 piante alte mediamente un metro. L’appezzamento illegale veniva irritati tramite un sistema che trasportava l’acqua dal vicini torrente.

Il 61 enne questa mattina, dopo aver chiuso il sistema di irrigazione, ha cominciato a raccogliere parte delle piantine: in quel momento i Carabinieri sono usciti allo scoperto, incastrandolo. I militari hanno poi proceduto con la perquisizione dei locali attigui, tra cui un magazzino: al suo interno era custodito il materiale per il confezionamento e circa 280gr di marijuana. Ma il bottino più ricco è stato rinvenuto in una grotta calcarea nelle vicinanze: 45 confezioni contenenti 12 chili di marijuana sottovuoto, un fucile marca Beretta cal. 20 e 4 cartucce del medesimo calibro. La piantagione è stata posta sottosequestro e, dopo i rilievi del caso, bruciata. L’uomo invece si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.