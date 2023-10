Calabria, Occhiuto: “all’Asp di Crotone arriva Brambilla, una vera eccellenza della sanità italiana”

StrettoWeb

“Simona Carbone ha fatto benissimo alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone e sono certo che porterà anche a Catanzaro, nel suo nuovo ruolo di commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria ’Renato Dulbecco’, professionalità, competenza ed entusiasmo. Congratulazioni e buon lavoro. Per sostituirla all’Asp di Crotone abbiamo individuato una personalità di assoluto spessore, una vera eccellenza della sanità italiana, un manager che saprà dare un grande contributo alla nostra Regione”.

“Il nuovo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone è Antonio Brambilla. Brambilla negli anni ha guidato l’Azienda unità sanitaria locale di Modena, è stato commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria di Modena, e direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Alessandria, solo per ricordare gli ultimi incarichi”.

“Nella sua carriera tante esperienza tra l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia e Roma, dove è stato membro del Cda dell’Aifa ed esperto per la Conferenza delle Regioni. Anche a lui sinceri auguri di buon lavoro. Benvenuto in squadra. Approfitto dell’occasione per ringraziare di cuore Vincenzo La Regina, un manager che ha dedicato tanti anni della sua vita professionale alla nostra Regione, servendola con correttezza e abnegazione. Una persona di qualità e dalle spiccate doti organizzative e umane della quale conserverò sempre un ottimo ricordo”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.