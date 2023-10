Calabria, il “maledetto” depuratore di San Sago torna in funzione

StrettoWeb

Sono trascorsi dieci lunghi anni dalla chiusura del depuratore in località “San Sago” a Tortora, in provincia di Cosenza. Oggi invece, cambiano le carte in tavola: il Ministero dell’Ambiente, con un provvedimento adottato dal commissario ad acta Paolo Cagnoli, ha dato l’autorizzazione per la riapertura del sistema di depurazione di rifiuti liquidi, pericolosi e non, gestito da “Co.Gi.Fe. Ambiente”.

Una lunga diatriba che ha visto schierarsi personaggi come Carlo Tansi, che lo ha definito “causa di tumori e di morti” e il sindaco di Tortora, Antonio Iorio, che si dice deluso della decisione. Il depuratore era stato sottoposto a sequestro nel 2013, a seguito di lunghe indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Cosenza circa i reati ambientali. Intanto l’Amministrazione ha già fatto sapere che impugnerà il provvedimento nelle sedi opportune.