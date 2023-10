Calabria, ingoia la droga alla vista dei Carabinieri: guai per un 38enne

StrettoWeb

Un uomo di 38 anni, residente a Roccabernarda in provincia di Crotone, è stato colto in flagrante e arrestato per detenzione e possibile spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un controllo da parte dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro nell’abitazione del sospettato, già sottoposto in prova ai servizi sociali.

All’arrivo dei Carabinieri, il 38enne si è mostrato guardingo e nervoso e infine, in un ultimo disperato tentativo di non essere beccato, ha ingoiato una bustina di plastica contenente della droga e ha tentato di scappare. La fuga però, è stata davvero breve: i militari lo hanno rincorso e acciuffato nonostante i suoi tentativi di svignarsela. L’uomo è quindi ora sottoposto ai domiciliari, anche per resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa di giudizio.