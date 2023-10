StrettoWeb

Un incidente si è verificato questo pomeriggio, poco fa, in Calabria, sull’imbocco dell’Autostrada a Pizzo in direzione Reggio Calabria. Il sinistro, come si può vedere dal video in evidenza, ha coinvolto due mezzi. Sul posto Polizia Stradale e Anas. Un po’ di coda nella carreggiata, anche per via del restringimento dovuto ai lavori.