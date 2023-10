Calabria “green”: al Comune di Mileto un’illuminazione sostenibile ed efficiente

StrettoWeb

Il Comune di Mileto avrà una nuova luce più sicura, più efficace e soprattutto green al 100% che produrrà un risparmio energetico superiore al 60%. Il Comune, infatti, ha aderito al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti led più

efficienti e durature.

I lavori prenderanno avvio il 1° ottobre e il processo di riqualificazione dell’illuminazione pubblica sarà completato entro il primo anno di servizio, con la sostituzione di 1.435 punti luce con sorgenti LED ad alta efficienza. Questa iniziativa porterà a un risparmio energetico previsto superiore al 60% rispetto alla situazione attuale, con una riduzione dei consumi di 600.000 kWh/anno e una diminuzione delle emissioni di circa 150 tonnellate di CO2 equivalenti all’anno.

Il nuovo sistema di illuminazione si propone di migliorare l’efficienza e le prestazioni rispetto alla situazione attuale, limitando l’inquinamento luminoso e offrendo un comfort visivo superiore. Ciò contribuirà a rendere le strade più sicure e a creare spazi urbani più accoglienti per i cittadini. Il servizio include l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti LED, la condivisione del risparmio energetico, l’installazione di telecontrolli su tutto l’impianto.

Ma anche l’adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la manutenzione ordinaria e

straordinaria, la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture a rete), il servizio di call center h24, il servizio di energy management.

Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mileto è composto da 1.836 punti luce, che includono illuminazione stradale, elementi di arredo urbano, e illuminazione di vie, monumenti. Oltre al rinnovo dei punti luce, saranno effettuati investimenti per la sostituzione di sostegni ammalorati, la sostituzione e l’adeguamento dei quadri elettrici di alimentazione, nonché altri interventi per l’adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria. City Green Light investirà complessivamente 674.135,86 euro per il rinnovo dell’illuminazione pubblica della Città di Mileto, e la fase di sostituzione dei punti luce sarà completata nel primo anno di servizio.