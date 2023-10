Anche la Calabria all’esercitazione NATO “Tiger Meet” con il Distaccamento Aeronautico Montescuro

StrettoWeb

L’Aeroporto di Gioia del Colle protagonista della “Tiger Meet 2023”, una delle più importanti e prestigiose esercitazioni aeree internazionali in ambito NATO: a partecipare, dal 3 al 12 ottobre, ben 10 Paesi e 70 aeromobili aderenti all’Alleanza. I cieli di Puglia, Basilicata e Calabria sono stati animati da un’intensissima attività di addestramento che ha permesso di perfezionare l’interoperabilità degli assetti in missioni di difesa e interdizione aerea, di supporto a truppe a terra (Close Air Support) o di ricerca e recupero di personale in ambiente ostile (Personnel Recovery).

Presente all’evento anche la Calabria rappresentata dal Distaccamento Aeronautico Montescuro, il quale si è rivelato una preziosa risorsa strategica nell’area di operazioni, permettendo agli assetti del 2° Stormo di Udine-Rivolto di rischierarsi con il proprio sistema di difesa aerea “SIRIUS”, deputato alla sorveglianza dello spazio aereo calabrese durante l’addestramento.

L’attività di supporto, ha coinvolto anche l’impiego di mezzi, infrastrutture e uomini del Reparto calabrese che ha messo a disposizione anche molteplici professionalità tecniche e specialistiche tra le quali la componente Telematica e Cyber, oltre alla locale Stazione Meteo, garantendo un utile contributo logistico-operativo per l’impiego del sistema missilistico dell’Arma Azzurra.

Già in passato il Distaccamento della Sila si è reso protagonista di supporti logistico-operativi rilevanti come in occasione dell’esercitazione “Grifone 2015” e dell’operazione “Aquila Omnia” nel 2021, mentre da quest’anno è diventato training point per gli incursori del 17° Stormo. Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate.

Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.