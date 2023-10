Calabria, distrutto un negozio di fiori: in manette i responsabili

StrettoWeb

Un atto vandalico ai danni di un negozio di fiori nel comune di Crosia, in provincia di Cosenza. Due soggetti, per ragioni ancora da chiarire, hanno fatto irruzione nel punto vendita molto conosciuto nel territorio e hanno distrutto il locale e danneggiato quanto presente all’interno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mirto che hanno acciuffato i responsabili, provenienti da Cutro. I due sono stati arrestati. Intanto le indagini proseguono astretto giro per capire la dinamica di tale gesto: le informazioni, al momento, rimangono riservate.