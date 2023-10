Calabria, condannato imprenditore edile: “non ho smaltito i rifiuti perché costava troppo”

StrettoWeb

Condannato a due mesi di detenzione e a una sanzione amministrativa di 2mila euro per non aver smaltito correttamente i rifiuti nei pressi di una scuola a San Giovanni in Fiore. E’ la condanna subìta da un imprenditore edile di Cirò Marina che ha effettuato alcuni lavori di adeguamento sismico nell’istituto comprensivo “Corrado Alvaro” del centro cosentino. I lavori, seppur terminati nel 2019, hanno visto la ditta scomparire e lasciare nel cortile della scuola quarantasette metri cubi di calcinacci e altri scarti di lavorazione.

L’imprenditore ha affermato di aver agito in tal modo a seguito di una diatriba con il Comune. La situazione, immortalata dai Carabinieri a seguito di un sopralluogo nel marzo 2020, è finita quindi in Tribunale: l’uomo si è giustificato dicendo che i costi di smaltimento erano troppo onerosi, ma la giustizia gli ha dato torto. Il Comune, costituitosi parte civile per danno ambientale, verrà pertanto risarcito.