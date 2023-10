Calabria, i Carabinieri sequestrano un chilo e mezzo di droga: era nascosta tra i cespugli

StrettoWeb

Prosegue l’attività dei militari, lungo l’intero territorio calabrese, al fine di contrastare lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione è stata condotta dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm, impegnati a monitorare le zone rurali nel comune di Petilia Policastro, in provincia di Crotone. A rendere l’area sospetta, è stato il continua passaggio di mezzi, troppo frequente. Perlustrando quindi tra la fitta vegetazione, i Carabinieri hanno scovato un chilo e mezzo di marijuana già pronta per lo spaccio, confezionata e nascosta in fustini di plastica dietro a un cespuglio in località Pianette. La sostanza è stata posta sottosequestro: secondo i primi accertamenti, corrisponderebbe a un guadagno di circa 7mila euro.