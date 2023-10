Calabria, affisso a Trebisacce volantino diffamatorio contro ex assessore comunale

StrettoWeb

Volantino diffamatorio affisso all’abitazione dell’ex assessore comunale Daniela Nigro, con frasi ingiuriose atte a ledere la sua persona. Sgomento nella comunità di Trebisacce a seguito degli episodi che l’hanno vista tristemente protagonista: l’amministrazione comunale ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Cittadino, tra cui la stessa Nigro. Nonostante le diatribe interne, il sindaco condanna fortemente il gesto. “La difesa della dignità della persona deve essere considerato e preservata come un valore intoccabile, non soggetto a condizioni e convenienza, né all’eventuale insorgenza di interessi diversi”.

“Così come abbiamo sempre fatto e dimostrato in ogni circostanza, siamo e saremo sempre a fianco di quanti diventano destinatari di violenza verbale e fisica, da respingere sempre senza se e senza ma, tanto più quando ad esser colpiti sono soggetti che ricoprono ruoli elettivi e di rappresentanza istituzionale”. È quanto dichiara il Sindaco sottolineando la condanna dell’Amministrazione Comunale.

Comportamenti ed azioni incivili che – aggiunge – “denigrando l’onorabilità dei singoli e delle istituzioni, di fatto contribuiscono ad alimentare un clima di odio sociale che mina alle fondamenta la serenità dei cittadini, la fiducia nelle autorità e negli organi pubblici, la disaffezione alla politica e la stessa convivenza civile”. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per rilanciare l’appello corale a privilegiare sempre e comunque la massima correttezza nella dialettica politica anche aspra.

Invita, inoltre, a mettere da parte ogni forma di personalizzazione nel confronto tra posizioni anche opposte e, non per ultimo, a fuggire da ogni forma di disinformazione, di strumentalizzazione e di mistificazione della realtà che rischiano sempre di alimentare confusione, equivoci, allarmismi e non di rado aggressione verbale che squalifica l’immagine stessa di una comunità.