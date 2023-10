Calabria, 16enne fa la “scappatella” ma viene ritrovata alla stazione di Amantea dagli agenti della Polizia Ferroviaria

StrettoWeb

Due poliziotti della Ferroviaria di Lamezia Terme (Catanzaro) qualche giorno fa hanno notato, nello scalo ferroviario di Amantea, una 16enne da sola che la famiglia stava cercando da diversi giorni, la ragazza, che vive a Milano, è stata cercata in tutta Italia. La 16enne aveva un atteggiamento guardingo e cercava di nascondersi tra i treni fermi in stazione, ma i due poliziotti, in modo rassicurante, si sono avvicinati a lei e con tatto le hanno fatto delle domande.

La ragazza non ha saputo dare una giustificazione e presa dallo sconforto, ha quindi raccontato tutto. Aveva fatto più di mille chilometri da sola per arrivare fino alla stazione, aveva perso sia i documenti che il cellulare e quindi non era in grado di mettersi in contatto con mamma e papà ma nel giro di qualche ora però ha potuto riabbracciare i suoi genitori e quella “scappatella” speriamo sarà solo un brutto ricordo da non ripetere mai più.