“Bye bye, Alex”: cade il sindaco calabro-newyorkese di Trebisacce

Dopo solo 16 mesi alla guida di Trebisacce, la corsa del sindaco Alex Aurelio finisce qui. Un’amministrazione promettente, nel senso che prometteva ma non ha poi mantenuto nulla. E dell’aria fritta, noi trebisaccesi (perché io stessa provengo da questo paese dell’Alto Jonio Cosentino), non ce ne facciamo nulla. L’avvocato Alex Aurelio aveva vinto brillantemente le elezioni lo scorso giugno, portando una ventata di cambiamento nell’amministrazione, già vessata dal predecessore sotto inchiesta Franco Mundo.

Ma il cambiamento è risultato stantio: nei fatti, nessuna miglioria se non quella di peggiorare le cose. E lo ha fatto a tal punto, il sindaco che si vantava di essere internazionale perché nato a New York, che la sua stessa maggioranza lo ha sfiduciato. È stata infatti presentata oggi la mozione di sfiducia a firma di 4 consiglieri di maggioranza (Carlotta Andriolo, Daniela Nigro, Salvatore Carlomagno e Claudio Roseto) e 4 di minoranza (Domenica De Marco, Ermelinda Mazzei, Antonio Aurelio e Antonio De Santis). 4 pagine presentata al protocollo dell’Ente, da ratificare entro il 20 novembre, sulle quali vengono riportate 8 motivazioni, una per ogni consigliere, che hanno decretato la fine.

1. “la mancata propensione del sindaco ad aprirsi al dialogo”

2. “le revoche di due assessori comunali, senza alcuna valida motivazione”

3. “non idoneo a poter perseguire obiettivi di progresso – materiale e morale – della comunità, con un giudizio totalmente negativo sulla sua azione politico-amministrativa”

4. “l’incapacità organizzativa nel potenziare e rimodulare la struttura burocratica dell’Ente, rimasta con un organigramma comunale inalterato, senza alcuna impronta o visione di sviluppo e potenziamento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione di governo”

5. “la pregiudizievole condotta del primo cittadino per il rifiuto ad assumere responsabilità istituzionali”

6. “il sindaco ha adottato scelte e posizioni che hanno danneggiato l’immagine della città determinandone un pericoloso isolamento dal resto del comprensorio” (l’unico sindaco a non scomodarsi per far sentire la sua voce sul terzo megalotto ss106)”

7. “aggravi alle casse comunali per l’assunzione di personale nell’Ufficio di Staff del sindaco e superflui rapporti di collaborazione”

8. “la grave e pericolosa fase di stallo e di progressivo decadimento della città di Trebisacce determinata da evidenti limiti di lungimiranza, unitamente a molteplici inadempienze del sindaco”

Le motivazioni sono solo 8, ma ci sarebbero tanti episodi da raccontare che, comunque, sono racchiusi nell’ultimo punto, nello specifico quando si parla di inadempienze. Come la vicenda di via Craxi, collegamento PRIMARIO tra il borgo marinaro e il centro storico, i cui lavori sono fermi da sei mesi dividendo, ancora di più, il paese. Solo qualche settimana fa, il sindaco Aurelio si era fatto ritrarre sorridente di fronte alla strada bloccata, promettendo di ripristinarla in tempi brevissimi. Ovviamente il lavoro è rimasto incompleto ma una cosa, almeno, è cambiata: il sindaco di Trebisacce non ride più.

E dopo il post-Mundo, arriva il post-Aurelio: Trebisacce tornerà a votare la prossima primavera sperando, questa volta, di riuscire ad avere un primo cittadino in carica per i consueti 5 anni. Eppure non ci sembra di chiedere tanto ma, si sa, la correttezza e la trasparenza, come i parenti dei suoi fedelissimi impiegati a stretto giro, non sono di casa.

Di seguito la mozione di sfiducia presentata dai consiglieri comunali: 297634-2-MOZIONE_SFIDUCIA_SINDACO_AURELIO