Buone notizie: esce dal coma il 15enne caduto dall’altalena a Vibo Valentia

Un sospiro di sollievo per parenti e amici del 15enne di Vibo Valentia in coma dopo l’incidente di sabato scorso: il ragazzo è caduto dall’altalena sulla quale era seduto, sbattendo violentemente la testa a terra. Trasportato d’urgenza a Catanzaro, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e indotto in coma farmacologico. Le sue condizioni però, fanno ora ben sperare: il giovane è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Neurochirurgia dove rimarrà sotto osservazione ancora per alcuni giorni.

I lievi miglioramenti hanno quindi portato i medici a decidere per il risveglio. Intanto proseguono le indagini da parte della Polizia di Vibo Valentia per chiarire le dinamiche dell’incidente: l’altalena è stata infatti posta sotto sequestro per i rilievi del caso.