Brunetti: “grazie a Reggio per avermi sopportato due anni. Falcomatà tornerà più bravo di prima e io sarò sempre al suo fianco” | VIDEO INTERVISTA

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha parlato del rientro di Giuseppe Falcomatà durante la presentazione dell’evento Bergarè questa mattina al Castello Aragonese. Brunetti ha detto che “lo scenario è quello di sempre, continuiamo a governare la città com’è giusto che sia, rientra il sindaco democraticamente eletto dopo due anni di sospensione ingiusta. La legge Severino è una legge che va rivista perché il risultato è che una città che aveva eletto il suo sindaco, è stata ingiustamente privata della sua presenza per due anni. C’erano i facente funzioni ma non è la stessa cosa, è giusto che rientri il sindaco eletto, non vediamo l’ora di accoglierlo nuovamente a Palazzo San Giorgio e da lì si riparte nel percorso iniziato tre anni fa”.

“Io – ha aggiunto Brunetti rispondendo alle domande dei giornalisti – ringrazio la città per aver sopportato il mio operato per due anni; è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo, grazie a Giuseppe ho avuto il privilegio di indossare la fascia e auguro a tutti i cittadini di Reggio di farlo. Non so cosa succederà da domani, l’interlocutore è Giuseppe, saprà lui cosa fare come ha sempre saputo fare. Qualsiasi sarà il mio percorso da domani, sarò sempre al suo fianco perché credo prima nella persona e poi nel progetto che ha portato avanti alle ultime elezioni. Sarò sempre il suo primo sostenitore, credo nella sua onestà e nella bontà delle azioni che ha sempre fatto. Sono certo che tornerà più bravo di prima“.