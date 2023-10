Brogli in graduatoria per l’incarico di direttore, condannata l’Asp di Cosenza

StrettoWeb

Tutto da rifare: il Giudice del Lavoro ha condannato l’Asp di Cosenza a rinnovare la procedura di valutazione utilizzata durante il concorso del 2021, anno in cui è stato conferito l’incarico di nuovo Direttore Sanitario dello spoke Cetraro-Paola. Nello specifico, la sentenza arriva a seguito del ricorso di un partecipante secondo cui le misure adottate non erano in linea con i criteri morali e con la reale graduatoria.

Secondo quanto appurato infatti, la nomina di direttore è spettata al candidato in terza posizione piuttosto che al primo, il quale ha proceduto a denunciare l’accaduto e a fare ricorso. Anche se la scelta del candidato prevede potere discrezionale per la Commissione atta a valutazione, è pur vero che è necessario rispettare la classifica secondo i parametri stabiliti e conferendo il posto al più meritevole. L’Asp della città bruzia è tenuta pertanto a ripetere il procedimento e a correggere gli esiti del concorso.