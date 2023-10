Brogli in graduatoria, annullato il concorso alla Provincia di Crotone

StrettoWeb

Brogli nelle graduatorie provvisorie per il concorso pubblico indetto dalla Provincia di Crotone: l’intento era l’assegnazione del ruolo di istruttore direttivo addetto alla comunicazione a tempo determinato, nell’ambito del progetto PNRR dell’Amp Capo Rizzuto – Ente Gestore Provincia di Crotone. Ma qualcosa è andato storto già dalle prime battute che hanno portato ad annullare il concorso ancor prima di finire le prove selettive. A sollevare i primi dubbi sulla questione è stata la giornalista Antonietta Marazziti, fiduciaria provinciale di Crotone della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, che ha parlato di “circostanze gravi”.

Il concorso prevedeva due parti: la prima, quella scritta, è stata effettuata il 5 ottobre scorso ma a lasciare di stucco sono stati i risultati pubblicati il 10 ottobre sul sito ufficiale della Provincia. Una graduatoria composta da codici alfanumerici univoci di 25 cifre, invece che dai codici personali associati ai nomi dei candidati. Tutto ciò ha creato grande confusione tra i partecipanti e, soprattutto, ha dimostrato poca chiarezza e trasparenza da parte dell’ente provinciale.

a seguito dei dubbi sollevati sulla criptica graduatoria, la Provincia ha dapprima rinviato la prova orale al 25 ottobre e poi, di punto in bianco, ha deciso di annullare in toto il concorso. Forse, a creare non poche problematiche, è stata la denuncia da parte della Figec Cisal o la volontà, da parte dei candidati, di voler accedere agli atti. Da parte sua intanto, la giornalista Marazziti mostra soddisfazione per l’annullamento.

“L’annullamento di tali concorsi – sottolinea Marazziti – rappresenta un passo importante verso la trasparenza e l’equità nei processi di reclutamento. La Figec Cisal ritiene che preservare l’integrità dei concorsi pubblici sia fondamentale e che tutti i candidati debbano essere trattati in modo giusto ed equo. Rimarremo vigili per garantire che i processi di selezione futuri rispettino i principi di chiarezza e imparzialità, assicurando che il merito e la competenza siano le sole basi per l’assegnazione dei ruoli. Come fiduciaria Cisal, auspico che in futuro le azioni vengano attuate in rispetto delle regole, promuovendo la legalità e la trasparenza in ogni processo di reclutamento”.