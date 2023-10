Brescia: capo Protezione civile Curcio inaugura Reas, salone emergenza Montichiari

StrettoWeb

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Sarà il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, domani, ad inaugurare ufficialmente ‘Reas 2023’, il salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, in programma fino a domenica 8 al Centro Fiera di Montichiari, in provincia di Brescia.

Giunto alla ventiduesima edizione, il salone quest’anno vede un aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni di tutto il mondo, con oltre 265 espositori presenti (erano 240 nell?edizione 2022) provenienti dall?Italia e da altri 21 Paesi (19 nel 2022), tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. L?esposizione si sviluppa su una superficie totale di oltre 33mila metri quadrati e occupa gli 8 padiglioni del quartiere fieristico.

A Reas 2023 saranno presentate tutte le ultime novità tecnologiche del settore dell?emergenza, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per la protezione civile e l?antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali e anche ausili per persone con disabilità. Parallelamente, nelle tre giornate del salone è previsto un ampio programma di oltre 50 convegni, seminari e workshop, che offre ai visitatori un?importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. Novità di quest?anno è la ‘FireFit Championships Europe’, competizione europea riservata ai vigili del fuoco e ai volontari del settore antincendio. Confermate anche le premiazioni del Photo Contest Reas sul tema ‘Gestione dell?emergenza: il valore del lavoro di squadra’, del trofeo Giuseppe Zamberletti su ‘Antincendio e Protezione civile’ e del trofeo ‘Autista dell’anno? per i conducenti dei veicoli di emergenza. L?ingresso è gratuito, previa registrazione online sul sito web della manifestazione.