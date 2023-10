Botte e minacce ai danni dell’ex compagna: arrestato 44enne di Cosenza

StrettoWeb

L’ennesima vittima della violenza bruta a Cosenza: non si arrestano i maltrattamenti nei confronti delle ex compagne, vittime di un destino terribile. L’ennesimo caso ieri pomeriggio nella città bruzia, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cosentino di 44 anni. L’accusa è di reato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex convivente. Una lunga storia che si conclude dopo un’intensa attività investigativa a seguito della coraggiosa denuncia dello scorso 4 ottobre. La vittima è stata sottoposta a maltrattamenti continui, atteggiamenti persecutori e stalking a partire dal principio della loro relazione.

Gli episodi sono cominciati a settembre 2022 e sono proseguiti anche dopo la rottura avvenuta lo scorso mese. Nello specifico, la morbosa gelosia dell’ex le impediva di avere alcun contatto al di fuori della coppia. E poi le aggressioni fisiche, dove la donna veniva presa a schiaffi e strattonata a terra. Un tormento che, sperava, fosse concluso con la fine della relazione ma così non è stato: l’ex ha continuato a perseguitarla con visite indesiderate, minacce e insulti a mezzo telefonico e via social.

Tormentati, inoltre, anche gli amici della coppia, oggetto delle persecuzioni dell’accusato. Una vita fatta di paure che hanno creato un notevole stato d’ansia nella vittima la quale, esasperata e impaurita per la propria incolumità e quella dei suoi cari, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi fermato e si trova ora agli arresti domiciliari.