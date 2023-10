Borghi più belli d’Italia: la bandiera passa a Civita, simbolo dell’Arberia di Calabria

StrettoWeb

Dal salotto diffuso di Tropea, sulla Costa degli Dei, a Civita, una delle più antiche comunità arbëreshe nel cuore del Parco nazionale del Pollino. Si è tenuto nei giorni scorsi il passaggio di consegna della Bandiera dei Borghi più belli d’Italia in vista del Festival 2024 che radunerà in Calabria, tutte le destinazioni aderenti al sodalizio. “Siamo felici di poter continuare a portare avanti – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – l’impegno di promozione e condivisione oltre i confini regionali delle piccole ma preziose esperienze che custodiscono al loro interno patrimoni materiali ed immateriali capaci di attrarre ed emozionare l’ospite.

L’obiettivo comune – aggiunge – deve essere quello di considerare l’adesione e la partecipazione a queste prestigiose reti nazionali come una scuola permanente per migliorare sia la capacità di comunicazione turistica internazionale sia soprattutto la qualità di servizi al cittadino ed all’ospite al quale far condividere esperienze più che soggiorni”.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale di Tropea è stato ancora una volta il Presidente del Consiglio comunale Francesco Monteleone, che ha consegnato al Sindaco di Civita Alessandro Tocci la bandiera del Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia che si svolgerà in Calabria nel settembre 2024. La nuova tappa nel borgo delle Case Kodra, le casette antropomorfe, si inserisce nel percorso che ha preso il via dal 15esimo Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia svoltosi a Lucignano, in provincia di Arezzo che per l’edizione 2024 passerà il testimone ai calabresi Rocca Imperiale ed Oriolo.

Fino alla nuova edizione in programma per il mese di settembre del nuovo anno, la Bandiera dei Borghi più Belli d’Italia toccherà tutti e 15 i comuni del sodalizio. Il drappo sventolerà nel proprio borgo per circa un mese per passare poi ad un nuovo comune. Alla cerimonia di consegna della Bandiera, svoltasi presso la sala consiliare del comune di Civita, hanno partecipato, oltre al Primo Cittadino e al Presidente Monteleone, il coordinatore regionale dei Borghi, Andrea Ponzo, il delegato nazionale Bruno Cortese ed i rappresentanti dei comuni di Aieta, Buonvicino, Morano, Oriolo e Stilo.