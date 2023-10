Bocale Calcio, nuovo arrivo: ufficiale il belga Anouar Dardiki

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore belga Anouar Dardiki. Classe 1999, Dardiki è un centrocampista con spiccate caratteristiche offensive, capace di giocare da esterno d’attacco nel tridente con grande abilità; longilineo, rapido e dal tocco di palla fulmineo, nell’uno contro uno può risultare micidiale.

Nato e cresciuto in Belgio, ha militato fin dalle giovanili in club di grande prestigio come il Leuven, l’FC Brussel e il Royal White Star, altra compagine della capitale. Esperienza inglese per lui al Bournemouth Academy; dal Regno Unito al campionato di Cipro, Dardiki passa all’ENAD Polis Chrysochous, compagine di Seconda Divisione, ma il richiamo di casa è forte. Torna in Belgio, nell’incantevole e fiabesca cittadina di Durbuy, dove indossa i colori neroarancio del Royale Entente, club di quarta serie. Da circa un mese ha invece avuto inizio la sua avventura italiana a Bocale, allenandosi con i compagni e preparandosi per il debutto, ormai imminente dopo l’atteso tesseramento.