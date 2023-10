Bocale Calcio, Nunzio Praticò è il nuovo General Manager

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingresso nei quadri societari da parte del dottor Nunzio Praticò. Volto noto dell’imprenditoria reggina, il dottor Praticò si è avvicinato con tanta curiosità e passione al Bocale ADMO, da subito sposando lo spirito e la voglia di crescita trasmesso dagli altri dirigenti. Ricoprirà il ruolo di General Manager, nel quale potrà dimostrare la sua grande esperienza umana e professionale. L’investitura ufficiale è arrivata nel corso della seconda puntata della trasmissione “CASA BOCALE”, trasmessa dal club attraverso i propri canali social.”. Così in una nota il club reggino.

Queste le prime parole dottor Praticò da volto nuovo della dirigenza biancorossa: “Si era parlato tempo addietro di questa possibilità, ora faccio finalmente parte del Bocale, sono qui solo da qualche giorno e le prime sensazioni sono positive, si respira davvero l’aria di una grande framiglia. I tanti nuovi ingressi societari, me compreso, fanno ben sperare, le nostre ambizioni sono importanti, c’è un progetto del quale si è parlato, dobbiamo creare una struttura adeguata ma il nostro obiettivo finale è quello di vincere. Nei giorni scorsi mi sono presentato ai mister e poi ho parlato alla squadra, li ho voluti conoscere uno per uno e ho spiegato anche a loro il nostro progetto. Questa squadra non è più da spareggio per la salvezza, può arrivare tra le prime in classifica e i ragazzi dovranno mettercela tutta per far sì che avvenga. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo arrivare tra le prime tre a dicembre, se questo avviene significa che loro sono stati bravi, chi non crede in questo può già prendere la porta e andare via. All’interno del Bocale c’erano prima di me Maio, Scaramozzino, Marra nonché tutte le importanti figure già presenti da tempo, ci sono motivazioni importanti qui, noi siamo la dimostrazione che gli imprenditori reggini vogliono ancora investire nel calcio. Questo sarà un punto di partenza, speriamo che i risultati ci diano ragione. Conosco bene il grande impegno nel sociale operato dal Bocale, il presidente Cogliandro mi ha raccontato la loro storia e mi ha trovato d’accordo al 100% con quanto è stato scelto di fare nel tempo, se sono arrivato qui è anche perché spinto da queste motivazioni”.