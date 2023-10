Bocale Calcio, un carico di… Alegria: arriva il calciatore colombiano Jairo Luis Alegria Florez

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del calciatore colombiano Jairo Luis Alegria Florez. Classe 1998, nativo di Bogotà, capitale della Colombia, Alegria è un attaccante dalle grandi qualità tecniche, dalla fisicità esplosiva e con un ottimo fiuto per il gol. Molto duttile, può giocare tanto da seconda punta quanto da prima, può risultare imprendibile se gli si concede spazio, ma anche nello stretto sa farsi valere con il suo dribbling fulmineo”.

“In patria ha giocato solo a livello giovanile, volando poi nella Repubblica Dominicana dove ha disputato le ultime quattro stagioni militando in massima serie; le sue ultime squadre sull’isola caraibica sono state Jarabacoa nel 2022 e Atletico Vega Real nel 2023. In mezzo a queste due esperienze, la sua prima avventura italiana: nella scorsa stagione è approdato in Sicilia, nel club di Eccellenza della Jonica FC, di Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, dove ha messo a segno 7 reti pur saltando quasi tutto il girone di andata e l’inizio del ritorno a causa di un infortunio muscolare. Una effervescente freccia in più per l’arco di mister Saviano. A Jairo, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di potersi e poterci divertire con grandi giocate e tanti gol!”. Così in una nota i Bocale annuncia l’arrivo di un nuovo attaccante.