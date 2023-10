Blitz a Cosenza: nascondeva 5 chili di droga, in manette uno studente dell’Unical

StrettoWeb

Prosegue incessante l’attività delle forze dell’ordine per contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di suddette operazioni, gli agenti della Questura di Cosenza hanno effettuato, ieri notte, un blitz nell’appartamento di uno studente universitario: il giovane, originario di Vibo Valentia, è stato ritrovato in possesso di quasi 5 chili di droga.

Nello specifico, lo studente nascondeva 4,7 chili di marijuana, 36 grammi di cocaina e circa 100 grammi di hashish. Rinvenuto, inoltre, materiale per il confezionamento, come buste di cellophane, e bilancino di precisione. Abilmente occultate invece, in un barattolo di vetro, mille capsule di gelatine destinate a contenere la droga. La sostanza ritrovata è stata pertanto posta sotto sequestro, mentre lo studente dell’Unical è stato arrestato e condotto in carcere.