Biblioteca civica di Cosenza, Antoniozzi (FdI): “un patrimonio culturale da salvare”

“Solleciteremo il ministro Sangiuliano sulla biblioteca civica di Cosenza, una bellezza straordinaria e unica del Mezzogiorno che deve riaprire”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Il problema doveva essere risolto dai vecchi governi – aggiunge Antoniozzi – ma così non è stato. La biblioteca civica, oggetto dei finanziamenti Cis, non solo è uno splendore architettonico ma ha un patrimonio culturale immenso sin dai tempi del Regno delle due Sicilie, in cui era seconda solo alla capitale, Napoli”.

“Come Fratelli d’Italia, iniziando dal nostro coordinatore regionale, Wanda Ferro, insieme ai colleghi parlamentari Rapani e Orsomarso e a Denis Nesci, nostra punta di diamante al Parlamento europeo, sosterremo con convinzione la candidatura di Cosenza a capitale della cultura 2026: siamo ferma opposizione al comune e lavoriamo per costruire alternativa politica a chi oggi governa la città ma siamo prima di tutto calabresi. Mai potremmo ostacolare iniziative positive per la Calabria partendo da posizioni pregiudiziali. Wanda lo fa egregiamente nel ruolo di governo dappertutto. Non siamo campanilisti, né facciamo la lotta politica sul piano personale”.