Il Bergamotto di Reggio Calabria protagonista a Rimini, ospite della fiera turistica Travel Experience

Al TTG Travel Experience, fiera turistica che aprirà l’11 ottobre a Rimini è tempo di “UTOPIA. Live. Believe” e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche quest’anno, sarà presente per vivere e credere con le sue imprese del comparto. L’evoluzione degli ultimi anni ha portato alla necessità di mettere in campo prodotti innovativi in grado di rispondere alle esigenze del nuovo turista, di credere nella possibilità di affrontare le nuove sfide e di offrire al mercato delle vere e proprie esperienze di viaggio. Da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre 2023, la Metrocity, con uno stand che ospiterà 10 operatori del settore, è pronta a raccontare ad un pubblico selezionato internazionale l’offerta turistica attraverso le sue eccellenze che divengono attrattori e spunti su cui costruire la narrazione del territorio.

Sarà il Bergamotto di Reggio Calabria il protagonista indiscusso della partecipazione al TTG quale elemento identitario, con forti influenze nella cucina contemporanea reggina, capace di captare il turismo enogastronomico, trasversale ad ogni altro segmento turistico, ma anche di attrarre visitatori in periodi di bassa stagione, attraverso la realizzazione di eventi sul territorio. Anche quest’anno si consolida la rete interistituzionale per garantire una presenza ancor più qualificata e strutturata con la partecipazione congiunta alla manifestazione della Metrocity unitamente al Comune e alla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

E’ prevista giovedì 12 ottobre alle ore 14.00 una conferenza dal titolo “BERGARE’, 26 – 29 OTTOBRE 2023. Alla scoperta del Bergamotto di Reggio Calabria”, a cui interverranno Giuseppe Giordano, Consigliere delegato all’agricoltura della Città Metropolitana, Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio, Paolo Brunetti Sindaco facente funzioni della Città di Reggio Calabria e Irene Calabrò Assessore alla Cultura e Turismo di Reggio Calabria. Nell’occasione sarà presentato Bergarè, evento di grande richiamo, che si terrà a Reggio Calabria dal 26 al 29 ottobre nella splendida cornice del Castello Aragonese.

La Camera di commercio, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune, è promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa che prevede un calendario di attività di promozione e valorizzazione. La conferenza sarà occasione per presentare l’evento che contempla varie attività di animazione, dalla lavorazione del bergamotto in pasticceria e in cucina con il coinvolgimento di chef stellati calabresi ai workshop sull’utilizzo dell’essenza nell’industria dei profumi, oltre a stand espositivi, mostre a cura del Comune di Reggio Calabria e spettacoli curati dalla Città Metropolitana. La conferenza si concluderà dando al pubblico presente l’occasione di testare l’agrume con una degustazione di dolci a base di bergamotto, che sarà curata dalla Camera di Commercio.

“Siamo felici di poter proseguire la campagna annuale di promozione del territorio partecipando ad un contesto prestigioso come il TTG di Rimini – hanno affermato il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Delegato all’Agricoltura Giuseppe Giordano – ancora una volta, nell’ottica della programmazione già avviata in questi anni, riusciamo a costruire un’occasione di visibilità e di contatto delle nostre aziende e delle migliori produzioni territoriali con l’interesse dei mercati internazionali. Quest’anno abbiamo voluto proporre al centro uno dei prodotti caratterizzanti della nostra offerta, il bergamotto di Reggio Calabria, attivando una sinergia con la Camera di Commercio che andrà avanti nei prossimi appuntamenti in programma secondo una strategia comune che punta a valorizzare un prodotto fortemente identitario per il nostro territorio”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria che insieme all’assessore Irene Calabrò prenderanno parte alla conferenza in programma durante la fiera. “Come Amministrazione – hanno affermato – abbiamo voluto investire sugli aspetti legati alla promozione del territorio, attingendo ad una risorsa offerta dal programma React Eu – Pon Metro nell’ambito della programmazione comunitaria riservata proprio a questo genere di iniziative. Lo facciamo collaborando con la Metrocity e la Camera di Commercio e proponendo una strategia unitaria che punta allo sviluppo degli snodi identitari più caratterizzanti del territorio”.

“L’evento Bergarè – ha affermato il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana – vuole dare il segno dell’importanza che il Bergamotto e le attività produttive ad esso legate rivestono sia sotto il profilo dello sviluppo socioeconomico, sia sotto il profilo culturale e turistico, rappresentando le eccellenze produttive in una chiave di apertura e reciproco riconoscimento tra imprese e territorio. L’impegno della Camera di commercio per la promozione e la valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria è guidato non solo dalla volontà di richiamare l’attenzione di tutti coloro che sono interessati a scoprire e conoscere le molteplici sfaccettature legate a questa produzione così tipica e fortemente identitaria del nostro territorio, ma anche di riconoscere il ruolo cruciale che le imprese della filiera svolgono, in quanto attori capaci di mettere esperienze, competenze e creatività, al servizio del territorio”.

L’impegno della Città Metropolitana per lo sviluppo di nuovi canali di vendita e di incremento dei mercati di riferimento per nuove possibilità di incoming, non finirà con la conclusione del TTG a Rimini, ma si arricchirà di un educational tour sul territorio metropolitano a cui parteciperanno buyer provenienti da varie parti del mondo. Il 13 ottobre, infatti 6 buyer selezionati partiranno da Rimini alla volta di Reggio Calabria, dove è previsto un intenso programma di visita dallo Ionio al Tirreno, dai borghi alla città, per far conoscere i principali segmenti turistici fruibili nella Città Metropolitana, dando un quadro complessivo delle opportunità di visita e di vacanza in chiave esperienziale.