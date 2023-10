Anche il sorbetto al Bergamotto di Gelato Cesare alla fiera del turismo internazionale di Rimini

StrettoWeb

Un patrimonio storico e inestimabile, uno dei simboli naturali e genuini di Reggio Calabria. Il Bergamotto, conosciuto ormai in tutto il mondo, continua la sua operazione di promozione nel territorio attraverso la Città Metropolitana. In questi giorni, nello stand dell’ente, l’agrume è protagonista alla fiera del turismo internazionale di Rimini. Presente, con Confederazione Pasticceri Italiani e Camera di Commercio, anche Gelato Cesare, altro simbolo di Reggio Calabria.

I motivi? Con il suo sorbetto al Bergamotto, il brand reggino riesce ad esaltare l’oro di Reggio Calabria offrendole un gusto fresco e piacevole. “Siamo al TTG di Rimini, fiera del turismo internazionale, per promuovere il Bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi, unico al mondo e che cresce solamente da Monasterace a Scilla. Prepareremo un sorbetto con il solo bergamotto”. Così Davide Destefano, il volto di Gelato Cesare, spiega gli ingredienti e la preparazione del sorbetto. Come avviene? “Senza latte e derivati, mettendo la buccia in infusione per scaricare gli oli essenziali e raccontare quell’aromaticità che racconta Reggio Calabria”. Tutte le foto a corredo e, in basso, il video in evidenza.

Il sorbetto di Gelato Cesare alla fiera turistica di Rimini