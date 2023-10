Belgio: Uefa darà informazioni ‘a tempo debito’ sulla partita con la Svezia

StrettoWeb

Bruxelles,m 16 ott. (Adnkronos) – L’Unione Europea di Calcio (Uefa) darà nuove informazioni “a tempo debito” sulla partita tra il Belgio e la Svezia che si stava svolgendo stasera a Bruxelles. “A seguito di un sospetto attacco terroristico avvenuto questa sera a Bruxelles, è stato deciso, in consultazione con entrambe le squadre e le forze di polizia locali, di fermare la partita tra Belgio e Svezia. Ulteriori informazioni saranno comunicate tempestivamente”, ha scritto la Uefa su X.

La partita tra Belgio e Svezia è stata interrotta durante l’intervallo, dopo la decisione delle due squadre, presa in seguito alla sparatoria nel centro di Bruxelles. Ai tifosi è stato chiesto di non lasciare lo stadio. Il Centro nazionale di crisi sta attualmente esaminando l’evacuazione dello stadio Re Baldovino.