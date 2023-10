Belgio: dipendenti pubblici non potranno andare a Bruxelles fino a nuovo avviso

StrettoWeb

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – Ai funzionari pubblici fiamminghi è stato chiesto di rinviare i viaggi non essenziali a Bruxelles fino a nuovo avviso da parte del ministro degli Interni Bart Somers.

Somers ha dichiarato su X che ?il gruppo di gestione della crisi del governo fiammingo sconsiglia tutti i viaggi non essenziali a Bruxelles. Gli incontri saranno spostati in uffici situati fuori Bruxelles o si terranno online. Fino a nuovo avviso, chiediamo a tutti i dipendenti pubblici fiamminghi di rispettare la richiesta”.